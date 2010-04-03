Название Предмета: Электроника курсовая работа Срок выполнения: 27 сентября Учебное заведение: МГОУ Курс: 4
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Дисциплина "Теплотехника",
срок 03-04.10.
15-20 стр.
Прошу указать цену и сроки в тендере.
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