Курсовая работа

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Дисциплина "Теплотехника",

срок 03-04.10.

15-20 стр.

Прошу указать цену и сроки в тендере.

13 лет назад
Nasten-ka
39 летБолгария
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
24 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
kjyljy
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$43
10 дней