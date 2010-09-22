Название Предмета: Электроника курсовая работа Срок выполнения: 27 сентября Учебное заведение: МГОУ Курс: 4
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Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Компьютерная подготовка
Тема: Проектирование приложений для обработки
задание в приложении.
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