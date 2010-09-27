Курсовая теория

Ребуется выполнить 2 курсовых проекта по Теории машин и механизмов. Работы однотипные (2 варианта). 1). тема 4 вар 0 вариант токтограммы 40 2). тема 4 вар 2 вариант токтограммы 42 Тема 4: Механизм долбежного станка. ...
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Вид работы: Курсовая раб. (теория)
Предмет: Возрастная психология
Тема: Теоретические основы исследования игровой деятельности часто болеющих детей дошкольного возраста
Требования к работе:
Выполнить по плану:
Введение
1. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка
2. Характеристика личности и социальной ситуации развития часто болеющего ребенка дошкольного возраста
Выводы
Заключение
Библиографический список
Приложение
Сноски в квадратных скобках
Оформление:
кол-во страниц:30
кол-во источников:10-15
шрифт: 14pt
интервал: 1,5
заказ предоставить в: электронном виде;
сноски: в скобках;
Дата выдачи заказа клиенту: 27.09.2010 06:00
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