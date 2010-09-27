Курсовая теория

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Вид работы: Курсовая раб. (теория)

Предмет: Возрастная психология

Тема: Теоретические основы исследования игровой деятельности часто болеющих детей дошкольного возраста

Требования к работе:

Выполнить по плану:

Введение

1. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка

2. Характеристика личности и социальной ситуации развития часто болеющего ребенка дошкольного возраста

Выводы

Заключение

Библиографический список

Приложение

Сноски в квадратных скобках

Оформление:

кол-во страниц:30

кол-во источников:10-15

шрифт: 14pt

интервал: 1,5

заказ предоставить в: электронном виде;

сноски: в скобках;

Дата выдачи заказа клиенту: 27.09.2010 06:00

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)