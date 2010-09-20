Курсовые проекты по ТММ

Ребуется выполнить 2 курсовых проекта по Теории машин и механизмов.

Работы однотипные (2 варианта).

1). тема 4 вар 0 вариант токтограммы 40

2). тема 4 вар 2 вариант токтограммы 42

Тема 4: Механизм долбежного станка.

По обьему – 3-4 стр. чертежей А1 в автокаде + 30 стр пояснительной записки.

По срокам – обе работы нужны до 10 октября.

Все требования полностью невозможно разместить на данном ресурсе – поэтому вышлем Вам на указанный емейл.

также мы Вам предоставим образец для выполнения

(другой вариант той же работы).

Однако, работа не должна быть просто "переписана" по образцу.

Здесь основное условие – качество исполнения с соблюдением всех методических требований и глубокое понимание темы (т.е. возможность доработки курсового проекта в будущем согласно рекомендаций преподавателя).

Так просьба оставлять заявки только людям, выполнявшие подобные проекты ранее.