Курсовой проект по теме Теория машин и механизмов

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовой проект по теме Теория машин и механизмов

Методичку вышлю специалисту на почту для точной оценки(большой объем)

Оплата работы после успешной сдачи заказа клиентом !!!!

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3 -ех месяцев.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, и Вашу почту для высылки задания.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Igor_Taran
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Итак, не будем задерживаться долго на цифре 13 в количестве отзывов у Игоря и добавим еще один отзыв от восторженных почитателей знаний и умений Игоря! Как всегда, Игорь сам предложил свою помощь в этом проекте и , конечно, эта помощь была принята с благодарностью!Технически сложная работа была выполнена качественно, на высоком уровне, в полном соответствии с ТЗ и пожеланиями клиента. Радует, что по этому проекту не было таких длинных пауз по сдаче работы, да и сам проект был выполнен в рекордно короткий срок!! Ну просто МЕГА МАСТЕР!!!!!!! И вот еще один очень важный момент: Выражаю особую благодарность за помощь с учебными пособиями по технической тематике!!!!!! Все знакомые мне специалисты сайта , не долго думая, сразу мне посоветовали обратиться к Игорю, когда мне срочно понадобилась для работы специфичная учебная литература!!! Я так и сделал после безуспешных поисков пособия в оффлайне и онлайне... И рекомендации спецов сайта были удачными! Конечно, Игорь откликнулся на мои просьбы и помог мне с необходимой информацией и сделал это абсолютно бескорыстно!!!! Вот это я уважаю!!!!! Вот это помощь и реальная поддержка!!!! В-общем, сотрудничество с Игорем я намерен продолжать в том же русле, правильно ведь говорят, что если хочешь совершенствоваться, то общайся с успешными и умными людьми, каким и является Игорь!!! Поэтому свое общение и сотрудничество с ним буду развивать дальше!!! Если Игорь, конечно, не будет сам слишком занят другими работами... Мои лучшие рекомендации!!! Еще 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Контантин - надежный и компетентный работодатель, 10 баллов от меня.
  • Похожие заказы

  • Диплом по программированию

    Работа на тему: "АРМ главного врача городской больницы" Требования к работе: Предмет работы: Программирование Тип работы: Диплом Объем: программа Delphi/Ora Шрифт: 14 Интервал: 1,5 Количество используемых источников: it doesn't meter Дополнительно: программа на Delphi 2010 с Oracle 12x для работы главного врача ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая по экономике

    №2 в методичке - Товарные запасы коммерческого предприятия:анализ состояния и эффективности использования на примере ООО "Орион-Инвестр" Требования к работе: Согласно методических указаний. По тексту делать ссылки на литературу в квадратных скобках. Обязательные таблицы: 1,2,5,10,14,15,16 Оформление: кол-во страниц:40-50 кол-во источников:25-30 шрифт: 14pt интервал: 1,5 заказ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Крсовой проект по Техническому обслуживанию авто

    Необходимо выполнить курсовой проект по Тех обслуживанию авто. Часть работы(1 главу и часть 2й из 2х глав пояснительной записки) заказщиком уче выполнена (находится она по ссылке указанной ниже). Необходимо завершить рассчеты по проекту в соответствии ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 2 cтатьи по бюджетированию

    Написать статьи по теме 1. "Сущность и задачи финансового планирования на предприятии в системе управления модернизацией". Основной упор сделать на бюджетирование. Объем 24 листа (А4 шр 14, 1,5 интервал). Должно быть использовано 8 источников. Сноски подстрочные. Срок вечер ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом

    Тема: "управление в сфере использования и охраны земель и других природных ресурсов" 70 стр. Раскрыть сущность! Строго антиплагиат. Ост. выбранному фрилансеру.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по материаловедению

    Необходимо выполнить курсовую работу по материаловедению, а именно рассчитать построение диаграммы. Требования кого заинтересует работа вышлю, так как сюда файл не помещается!!!! Срок выполнения 24.09.2010 до 17.00

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая по инновационному менеджменту

    Содержание: введение 1. исходные данные 2. миссия организации, анализ слабых и сильных сторон 3. анализ конкурентных преимуществ 4. научная и практическая значимость 5. организация и планирование НИОКР 6. расчет затрат на проведение НИОКР 7. расчет экономического эффекта заключение срок 26.09

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад