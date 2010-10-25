Курсовой проект по теме Теория машин и механизмов

Итак, не будем задерживаться долго на цифре 13 в количестве отзывов у Игоря и добавим еще один отзыв от восторженных почитателей знаний и умений Игоря! Как всегда, Игорь сам предложил свою помощь в этом проекте и , конечно, эта помощь была принята с благодарностью!Технически сложная работа была выполнена качественно, на высоком уровне, в полном соответствии с ТЗ и пожеланиями клиента. Радует, что по этому проекту не было таких длинных пауз по сдаче работы, да и сам проект был выполнен в рекордно короткий срок!! Ну просто МЕГА МАСТЕР!!!!!!! И вот еще один очень важный момент: Выражаю особую благодарность за помощь с учебными пособиями по технической тематике!!!!!! Все знакомые мне специалисты сайта , не долго думая, сразу мне посоветовали обратиться к Игорю, когда мне срочно понадобилась для работы специфичная учебная литература!!! Я так и сделал после безуспешных поисков пособия в оффлайне и онлайне... И рекомендации спецов сайта были удачными! Конечно, Игорь откликнулся на мои просьбы и помог мне с необходимой информацией и сделал это абсолютно бескорыстно!!!! Вот это я уважаю!!!!! Вот это помощь и реальная поддержка!!!! В-общем, сотрудничество с Игорем я намерен продолжать в том же русле, правильно ведь говорят, что если хочешь совершенствоваться, то общайся с успешными и умными людьми, каким и является Игорь!!! Поэтому свое общение и сотрудничество с ним буду развивать дальше!!! Если Игорь, конечно, не будет сам слишком занят другими работами... Мои лучшие рекомендации!!! Еще 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн