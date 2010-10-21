Приватный проект для Натальи ZIM

Содержание: введение 1. исходные данные 2. миссия организации, анализ слабых и сильных сторон 3. анализ конкурентных преимуществ 4. научная и практическая значимость 5. организация и планирование НИОКР 6. расчет затрат на проведение НИОКР 7. расчет экономического эффекта заключение срок 26.09
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