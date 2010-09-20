Курсовая Бухгалтерский управленческий учёт

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Тема курсовой-Планирование трудовых затрат и общепроизводственых рассходов.

Требования:

шрифт 14,интревал межстрочный -полуторный, 1см.- красная строка.

курсовая должна содержать:

титульный ист

содержание

введение (2-3 страницы,актуальность, цель, задачи) теоретическая часть -15-18 листов от 2-4 вопросов.

Заключение

Список использованной литературы- 20-30 источников не старше 9 лет( учёбники, законы, интернэт, программы, гарант) Приложения

Содержание

Введение

1 глава(слово глава писать не надо) Теоретическая часть 1.1.....

1.2..

2Расчётная часть( практика конкретного предприятия согласно темы, может быть настоящее но можно и придумать)

2.1 характеристика деятельности, дать небольшую историческую справку,вид деятельность, задачи,организациооную структуру в виде схемы, структуру бухгалтерии,назначение каждого отдела бух-ии,(10-12 листов),

2.2 Анализ основных экономических показателей деятельности на основе бух. отчётности Ф1 баланс, Ф2 прибыли и убытки. приложить документы

3 гл.

3.1-выводы и предложения-как на моё предприятие по моей теме это действует, система видения учёта. свои внутреннии отчёты,

3.2 выводы на прмере своего предприятия, стоит ли что-то поменять, дать рекомендации чтобы улучшить работу предприятия, заключение 2-3 страницы( какие цели рассмотрены, к чему пришли..) Если естьтаблицы то текст в них печатем 12 шрифтом, нумерация таблиц и рисунков сквозная по всей работе. рисунки подписываем снизу. таблицу подписываем вверху с крастной строки, формулы указываются по середине номер формулы в скобках, нумерация сквозная.

название глав шрифт 14 жирный, вопросы обычным шрифтом, главы с нового листа начинаем, вопросы не надо с нового листа!

срок 23.09 07-00 МСК

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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