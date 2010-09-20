Курсовая Психология восприятия

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Предмет: Психология Восприятия

Тема или краткое описание работы: иллюзии

Количество страниц: 25-30

Срoк : 7 дней

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Теоретическая

Дополнительные требования: Свежие источники. По возможности использовать зарубежную литературу, тк в отечественной мало нового.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад