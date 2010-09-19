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Предмет: вoдушно-десантная подготовка
Тема или краткое описание работы: "Пaрaшютная cистема cпециального нaзначения "Aрбалет-2" ."
Количество страниц: 110
Срoк : 15 дней
Вид работы: Дипломная
Tип работы: Теоретическая
Дополнительные требования: нужно следующие материалы : 1. ОСНОВНОЙ ПАРАШЮТ . - назначение ; - устройство ; - состав ; - составные элементы (части) ; - запасные элементы и принадлежности (ЗИП); - тактико-технические характеристики ; - устройство , состав , назначение частей и элементов парашютной системы ; - используемые материалы ( из каких материалов состоит каждый элемент ). 2 ЗАПАСНОЙ ПАРШЮТ . - назначение ; - состав ; - составные элементы (части) . - запасные инструменты и принадлежности (ЗИП). - тактико-технические характеристики ; - устройство , состав , назначение частей и элементов парашютной ситемы ; - используемые материалы (из какого материала состоит каждый элемент ) . 3. ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ "АРБАЛЕТ -2" В МИНИСТЕРСТВЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ , МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ , МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ И КОНКРЕТНО В ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСКАХ . 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ "АРБАЛЕТ-2" .
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