Нужна докторская диссертация

Требуется доработать дипломную работу на тему «Сетевые ОС». Название глав уже составлены, нужно только подогнать матерьял под них. 2. Выбор сетевой ОС маштаба предприятия на примере ООО "Комбинатхлебопродуктов" 2.1 Описание целей и задач при построении сети предприятия ...