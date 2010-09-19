Нужна докторская диссертация

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки483 просмотра
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Ищу специалиста, который сможет написать доброкачественную докторскую диссертацию по Экономике. Срок: 11 месяцев. Работаю без предоплаты. Оплата будет происходить по частям. Более подробную информацию предоставлю исполнителю проекта. Обязателен опыт выполнения подобных работ, наличие высшего образования. Плагиат не рассматриваю. Буду проверять. Жду Ваших заявок ...

13 лет назад
marcony
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад