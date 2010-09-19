Специальность: музыкальный менеджмент или ART-менеджмент Тема диплома: "Менеджмент гастрольной деятельности" Объем: 75л. Сроки: до 10 октября План работы утвержден. Бюджет проекта фиксированный: 5 000 р. Работаю без предоплаты. Возможна оплата по частям. Деньги за работу будут перечислены через Web Money. Литература: ...
Доработать дипломную работу по теме «Сетевые ОС»
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Требуется доработать дипломную работу на тему «Сетевые ОС».
Название глав уже составлены, нужно только подогнать матерьял под них.
2. Выбор сетевой ОС маштаба предприятия на примере ООО "Комбинатхлебопродуктов"
2.1 Описание целей и задач при построении сети предприятия
2.2 Сравнительный анализ и выбор сетевой ОС.
2.3 Тут заключительный матерьял…что то типо заключения
Жду от вас цену и сроки.
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