Курсовая по предприятию

Необходимо в оперативные сроки составить Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в юридической организации. Объем: 10-15л. Сроки: 2 дня. Бюджет: 400р. Всю необходимую информацию предоставлю. Заявки и предложения прошу высылать на эл. адрес [email protected] с указанием ссылки на проект. В ближайшее ...