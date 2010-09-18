Курсовая по предприятию

Специальность: музыкальный менеджмент или ART-менеджмент Тема диплома: "Менеджмент гастрольной деятельности" Объем: 75л. Сроки: до 10 октября План работы утвержден. Бюджет проекта фиксированный: 5 000 р. Работаю без предоплаты. Возможна оплата по частям. Деньги за работу будут перечислены через Web Money. Литература: ...
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Объем - 20 страниц,
основные разделы - введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения.
Тематика - продажа краски и автоэмалей
Подробности и методичка письмом исполнителю
Срок 2 недели
500 рублей
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