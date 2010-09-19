Курсовая работа

Тема "внеаудиторное мероприятие как средство созданияпрофессионально направленной образовательной среды." то есть все о том, как при помощи внеаудиторных мероприятий(деловых игр и тд) лучше готовить переводчиков. к ноябрю надо первую главу(теория) по данной теме.