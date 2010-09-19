Курсовая работа

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Курсовая работа "Организация ремонтно-технического обслуживания в цехе ДКС" согласно плана (вложенный файл) объем – 20-25 страниц, использование новых формул, срок до 1-2 октября, стоимость – 800 рублей

13 лет назад
arsir
Ирина 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад