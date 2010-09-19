Курсовая работа по промышленному маркетингу

Дисциплина:промышленный маркетинг. Курсовая работа на основе утвержденной реальной компании. Материалы по данной фирме предоставлю.

Объем курсовой работы: 40-50л.

Бюджет проекта: 2000р. Оплата посредством Web Money. Работаю без предоплаты, возможна оплата по частям.

В сроках не ужимаю.

План работы:

Введение: актуальность проблемы, цель курсового проекта, описание цели (задачи и их решение), оценка эк.эффективности)

1. Анализ тенденции развития рынка, обоснование направления маркет.деят-ти предприятия.

1.1. Анализ отраслевого рынка и характеристик компании.

1.2. Анализ фактора макросреды (элементы, влияющие на развитие предприятия)

1.3. Анализ фактора микросреды по матрице Портера (анализ потребителя и нализ деятельности конкурентов)

1.4. Анализ тенденции развития рынка (сегментирование, позиционирование, определение колич. и кач. показателей и характеристик рынка - отбор целевого сегмента)

1.5. Анализ маркетинговой деятельности компании.

1.6. SWOT-анализ (найти конкурентные преимущества). Проблемы и нерешенные вопросы марк.деят-ти.

1.7. Аналитическое резюме (итоги анализа вех пунктов). Пишется в стиле проектного задания для второй главы.

2. Разработка проектных решений по совершению маркетинговой деятельности предприятия.

2.1. Определение маркетинговых целей и стратегий достижения целей.

2.2. Определение общей картины проектных решений (характеристики)

2.3. Проектные решения в области: товарной политики, ценообразования, системы сбыта, коммуникаций

2.4. Предложение в области системы управления (проектное решение).

2.5. Оценка эффективности проектных решений (не расчеты, просто описание метода, с помощью которого будет определяться эффективность)

2.6. Система контроля за реализацией программы: контроль прибыльности продаж, контроль рентабельности продаж, контроль годовых и квартальных планов.

2.7. Стратегический анализ (ИТОГО, ВЫВОД).

Имеется методичка. Курсовая работа должна полностью ей соответствовать.

Более подробную информацию по работе вышлю исполнителю.

Заявки и предложения на выполнение работы необходимо отправлять на эл. адрес [email protected] , с указанием ссылки на проект.