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Курсовая работа по промышленному маркетингу
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Дисциплина:промышленный маркетинг. Курсовая работа на основе утвержденной реальной компании. Материалы по данной фирме предоставлю.
Объем курсовой работы: 40-50л.
Бюджет проекта: 2000р. Оплата посредством Web Money. Работаю без предоплаты, возможна оплата по частям.
В сроках не ужимаю.
План работы:
Введение: актуальность проблемы, цель курсового проекта, описание цели (задачи и их решение), оценка эк.эффективности)
1. Анализ тенденции развития рынка, обоснование направления маркет.деят-ти предприятия.
1.1. Анализ отраслевого рынка и характеристик компании.
1.2. Анализ фактора макросреды (элементы, влияющие на развитие предприятия)
1.3. Анализ фактора микросреды по матрице Портера (анализ потребителя и нализ деятельности конкурентов)
1.4. Анализ тенденции развития рынка (сегментирование, позиционирование, определение колич. и кач. показателей и характеристик рынка - отбор целевого сегмента)
1.5. Анализ маркетинговой деятельности компании.
1.6. SWOT-анализ (найти конкурентные преимущества). Проблемы и нерешенные вопросы марк.деят-ти.
1.7. Аналитическое резюме (итоги анализа вех пунктов). Пишется в стиле проектного задания для второй главы.
2. Разработка проектных решений по совершению маркетинговой деятельности предприятия.
2.1. Определение маркетинговых целей и стратегий достижения целей.
2.2. Определение общей картины проектных решений (характеристики)
2.3. Проектные решения в области: товарной политики, ценообразования, системы сбыта, коммуникаций
2.4. Предложение в области системы управления (проектное решение).
2.5. Оценка эффективности проектных решений (не расчеты, просто описание метода, с помощью которого будет определяться эффективность)
2.6. Система контроля за реализацией программы: контроль прибыльности продаж, контроль рентабельности продаж, контроль годовых и квартальных планов.
2.7. Стратегический анализ (ИТОГО, ВЫВОД).
Имеется методичка. Курсовая работа должна полностью ей соответствовать.
Более подробную информацию по работе вышлю исполнителю.
Заявки и предложения на выполнение работы необходимо отправлять на эл. адрес [email protected] , с указанием ссылки на проект.
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