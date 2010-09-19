Курсовая работа по инновационному менеджменту

$70
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок164 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тему и план курсовой работы необходимо утвердить в ближайшие дни.

На написание текста курсовой отводится 14 дней.

Объем: 40-50л.

Бюджет: 2000р. Оплата через Web Money, работаю строго без предоплаты.

Курсовая пишется на основе любого предприятия.

Имеется методичка.

Заявки и предложения на выполнение работы необходимо отправлять на эл. адрес [email protected] с указанием ссылки на проект.

13 лет назад
Xuk_sprava
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад