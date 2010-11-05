Курсовая работа по бухгалтерскому учету

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить курсовую работу (проект) по бухгалтерскому учету.

Работа выполняется на условном предприятии и включает в себя следующие разделы:

1. Учетная политика организации.

2. Журнал хозяйственных операций.

3. Пояснения (расчеты) к операциям, отраженным в ЖХО.

4. Анализ счетов.

5. Регистры бухгалтерского учета.

6. Приложения.

Есть подробная методичка. Предпочтение бухгалтерам-практикам.

Срок - до 26 сентября.

Оплата - 1600 руб.

13 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Irsana
Ирина 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$45
5 дней
Очередной проект с Ириной принес только положительные эмоции. Работа выполнена в срок, корректировки вносились очень быстро. Продолжаем сотрудничество!
Вновь и вновь убеждаюсь в высокой квалификации и прекрасном отношении к исполнителю данного заказчика! С Еленой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИЯТНО работать! Всегда на связи, всегда очень грамотное, четкое и корректное ТЗ, ну и, конечно, своевременная оплата! ВСЕМ ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!
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