Дипломная работа по маркетингу

Ищу специалиста, который сможет написать доброкачественную докторскую диссертацию по Экономике. Срок: 11 месяцев. Работаю без предоплаты. Оплата будет происходить по частям. Более подробную информацию предоставлю исполнителю проекта. Обязателен опыт выполнения подобных работ, наличие высшего образования. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать диплом по маркетингу + статью. Предприятие занимаеться оптовой продажей пластиковой посуды. Перечень тем добавляю, жду ваших предложений с возможным выбором теми и ценой.
- Похожие заказы
- $500Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $110
Тема: управление финансовыми рисками на предприятии Доработать теоретическую часть диплома Срок 16 дней.Завершен13 лет назад
Нужен готовый дипломный проект Специальность - промышленная электроника главное условие диплома - около 40 страниц расчетов Нужны темы по выпрямителям и преобразователям напряжения и тока, вторичные источники питания, например... или про источники питания для индукционных печейРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны методические материалы по предметам: "Архитектура гражданских и промышленных зданий", "Основы градостроительства", а именно рабочие программы, методики по выполнению практических работ, курсовых работ и т.д.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Тема: Методика организации бухгалтерского учета товаров в торговых организациях. Требования к курсовой работе: 1.Систематизация цифровых данных в виде диаграмм, схем, таблиц, графиков с необходимым анализом, обобщением и выводами. 1. Высокий теоретический уровень и практическая направ¬ленность курсовой работы. 2. Курсовая работа должна ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Курсовая работа "Организация ремонтно-технического обслуживания в цехе ДКС" согласно плана (вложенный файл) объем – 20-25 страниц, использование новых формул, срок до 1-2 октября, стоимость – 800 рублейРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Задание во вложенкеЗакрыт13 лет назад
- $70
Тему и план курсовой работы необходимо утвердить в ближайшие дни. На написание текста курсовой отводится 14 дней. Объем: 40-50л. Бюджет: 2000р. Оплата через Web Money, работаю строго без предоплаты. Курсовая пишется на основе любого предприятия. Имеется методичка. Заявки и предложения на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $7
Написать эссе на 3-5 страниц по теории систем до 3 часов дня понедельника, темы: 1.бухгалтерские информационные системы: назначение и основные возможности 2.основные принципы построения систем автоматизации в бухгалтерском учете 3.классификация бухгалтерских ИС особенности каждого класса 4.информационно-аналитические сиистемы:назначение и основные ...Завершен13 лет назад
- $70
Дисциплина:промышленный маркетинг. Курсовая работа на основе утвержденной реальной компании. Материалы по данной фирме предоставлю. Объем курсовой работы: 40-50л. Бюджет проекта: 2000р. Оплата посредством Web Money. Работаю без предоплаты, возможна оплата по частям. В сроках не ужимаю. План работы: Введение: ...Закрыт13 лет назад