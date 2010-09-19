Курсовая по бух учету

Реферат по экономич. показателям с практической частью. Сжатые сроки. Подробности в личке. Сделать нужно срочно, сесть и сделать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Методика организации бухгалтерского учета товаров в торговых организациях.
Требования к курсовой работе:
1.Систематизация цифровых данных в виде диаграмм, схем, таблиц, графиков с необходимым анализом, обобщением и выводами.
1. Высокий теоретический уровень и практическая направ¬ленность курсовой работы.
2. Курсовая работа должна быть выполнена своевременно, аккуратно и правильно оформлена
3. Список использованной литературы не старее 2006 года
4. Наличие сносок.
Содержание курсовой работы.
5. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность избранной темы, ее значение, степень разработанности в экономической литературе.
6. Определяются задачи и особенности написания курсовой работы по избранной теме. Объем введения должен быть не более 2-3 страниц.
7. В основной части работы излагается существо темы, ее теоретическое обоснование. Особо будет отмечено изложение темы во взаимосвязи с современными экономическими проблемами. Объем основной части до 25 страниц.
8. В заключении работы необходимо сформулировать краткие самостоятельные выводы по содержанию работы. Объем заключения 1-2 страницы.
планируемый бюджет 450 р.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищу специалиста, который сможет написать доброкачественную докторскую диссертацию по Экономике. Срок: 11 месяцев. Работаю без предоплаты. Оплата будет происходить по частям. Более подробную информацию предоставлю исполнителю проекта. Обязателен опыт выполнения подобных работ, наличие высшего образования. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Курсовая работа "Организация ремонтно-технического обслуживания в цехе ДКС" согласно плана (вложенный файл) объем – 20-25 страниц, использование новых формул, срок до 1-2 октября, стоимость – 800 рублейРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Задание во вложенкеЗакрыт13 лет назад
- $70
Тему и план курсовой работы необходимо утвердить в ближайшие дни. На написание текста курсовой отводится 14 дней. Объем: 40-50л. Бюджет: 2000р. Оплата через Web Money, работаю строго без предоплаты. Курсовая пишется на основе любого предприятия. Имеется методичка. Заявки и предложения на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $7
Написать эссе на 3-5 страниц по теории систем до 3 часов дня понедельника, темы: 1.бухгалтерские информационные системы: назначение и основные возможности 2.основные принципы построения систем автоматизации в бухгалтерском учете 3.классификация бухгалтерских ИС особенности каждого класса 4.информационно-аналитические сиистемы:назначение и основные ...Завершен13 лет назад
- $70
Дисциплина:промышленный маркетинг. Курсовая работа на основе утвержденной реальной компании. Материалы по данной фирме предоставлю. Объем курсовой работы: 40-50л. Бюджет проекта: 2000р. Оплата посредством Web Money. Работаю без предоплаты, возможна оплата по частям. В сроках не ужимаю. План работы: Введение: ...Закрыт13 лет назад
Задание в приложении, цена?срок 22 число до 16 00Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Указывайте цену и срок. Спасибо.Завершен13 лет назад
Предмет: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Тема или краткое описание работы: Cтрaтегичeское прoдвижeние рoc нaнoтeхнолог рaзрaботок в Рocсии и зaрубeжом Количество страниц: гост Срoк сдачи: 25.11.2010 Вид работы: ДиссертацияРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад