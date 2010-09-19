Курсовая по бух учету

Тема: Методика организации бухгалтерского учета товаров в торговых организациях.

Требования к курсовой работе:

1.Систематизация цифровых данных в виде диаграмм, схем, таблиц, графиков с необходимым анализом, обобщением и выводами.

1. Высокий теоретический уровень и практическая направ¬ленность курсовой работы.

2. Курсовая работа должна быть выполнена своевременно, аккуратно и правильно оформлена

3. Список использованной литературы не старее 2006 года

4. Наличие сносок.

Содержание курсовой работы.

5. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность избранной темы, ее значение, степень разработанности в экономической литературе.

6. Определяются задачи и особенности написания курсовой работы по избранной теме. Объем введения должен быть не более 2-3 страниц.

7. В основной части работы излагается существо темы, ее теоретическое обоснование. Особо будет отмечено изложение темы во взаимосвязи с современными экономическими проблемами. Объем основной части до 25 страниц.

8. В заключении работы необходимо сформулировать краткие самостоятельные выводы по содержанию работы. Объем заключения 1-2 страницы.

планируемый бюджет 450 р.