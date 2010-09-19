Дипломный проект по промышленной электронике

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Нужен готовый дипломный проект

Специальность - промышленная электроника

главное условие диплома - около 40 страниц расчетов

Нужны темы по выпрямителям и преобразователям напряжения и тока, вторичные источники питания, например...

или про источники питания для индукционных печей

13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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