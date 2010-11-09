Диплом, проект для Киселёвой Ирины

Тему и план курсовой работы необходимо утвердить в ближайшие дни. На написание текста курсовой отводится 14 дней. Объем: 40-50л. Бюджет: 2000р. Оплата через Web Money, работаю строго без предоплаты. Курсовая пишется на основе любого предприятия. Имеется методичка. Заявки и предложения на ...