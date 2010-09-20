Работа Детали машин

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу (проект) по бухгалтерскому учету. Работа выполняется на условном предприятии и включает в себя следующие разделы: 1. Учетная политика организации. 2. Журнал хозяйственных операций. 3. Пояснения (расчеты) к операциям, отраженным в ЖХО. 4. Анализ счетов. 5. ...