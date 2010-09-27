Ищу специалиста, который сможет написать доброкачественную докторскую диссертацию по Экономике. Срок: 11 месяцев. Работаю без предоплаты. Оплата будет происходить по частям. Более подробную информацию предоставлю исполнителю проекта. Обязателен опыт выполнения подобных работ, наличие высшего образования. ...
Курсовая работа с практикой (программа на delphi)
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Тема работы: Задача Джозефуса
Тип учебного заведения: университет
Предмет: Структуры и алгоритмы обработки данных
Объём работы в печатных страницах: 20-30
План работы:
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содержание отчета и требования к работе указаны во вложенном файле
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Дополнительны требования к работе:
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программа должна быть выполнена на delphi
минимум теории: разбор задачи и упор на саму программу, описание ее работы, обоснование выбора структур данных и алгоритма
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