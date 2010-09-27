Курсовая работа с практикой (программа на delphi)

Тема работы: Задача Джозефуса

Тип учебного заведения: университет

Предмет: Структуры и алгоритмы обработки данных

Объём работы в печатных страницах: 20-30

План работы:

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содержание отчета и требования к работе указаны во вложенном файле

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Дополнительны требования к работе:

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программа должна быть выполнена на delphi

минимум теории: разбор задачи и упор на саму программу, описание ее работы, обоснование выбора структур данных и алгоритма

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