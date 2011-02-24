Курсовой проект Управление персоналом

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок177 просмотров
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Курсовой проект Управление персоналом

Объём работы 30 страниц.

Методичка по оформлению работе в приложении.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Оригинальность работы 90% .

Ссылки не реже чем на каждой второй странице.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 23.09.2010 до 10 часов дня МСК.

Планируемый бюджет 600 руб.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Irsana
Ирина 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Очередной проект и снова отличная работа!!! Это проект сдан сразу, без замечаний и придирок со стороны клиента!! Надежность, качество, всегда на контакте---то, что всегда надо при сотрудничестве!!!! Планирую дальнейшее сотрудничество с Ириной! Снова мои самые лучшие рекомендации! +10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Спасибо Константину за постоянные заказы. Работать с данным заказчиком очень комфортно и приятно. Могу только рекомендовать всем такого замечательного заказчика!
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