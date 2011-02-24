Предмет: Психология Восприятия Тема или краткое описание работы: иллюзии Количество страниц: 25-30 Срoк : 7 дней Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: Свежие источники. По возможности использовать зарубежную литературу, тк в отечественной мало нового.
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Курсовой проект Управление персоналом
Объём работы 30 страниц.
Методичка по оформлению работе в приложении.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Оригинальность работы 90% .
Ссылки не реже чем на каждой второй странице.
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи работы до 23.09.2010 до 10 часов дня МСК.
Планируемый бюджет 600 руб.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
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