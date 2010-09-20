Реферат Электрификация. Срочно.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет - электрификация (Сельхозакадемия)

Реферат-доклад - в форме ответов на следующие вопросы:

1) Апаратура управления и защиты. Аппараты неавтоматического управления электроустановками.

2) Устройства и принцип действия установок для качественного анализа сельхозпродуктов

3) Коэффициент мощности, косинус (и далее символ похожий на букву ч :))

Объем не важен - нужно очень кратко и понятно

Срок - сегодня, до 20.00

13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
anahoret
63 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Курсовой проект Управление персоналом

    $20

    Курсовой проект Управление персоналом Объём работы 30 страниц. Методичка по оформлению работе в приложении. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Оригинальность работы 90% . Ссылки не реже чем на каждой второй странице. Требуется грамотный специалист, действительно знающий ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая Психология восприятия

    Предмет: Психология Восприятия Тема или краткое описание работы: иллюзии Количество страниц: 25-30 Срoк : 7 дней Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: Свежие источники. По возможности использовать зарубежную литературу, тк в отечественной мало нового.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом

    Тему диплома можно выбрать из списка в файле. Диплом с практической частью. Срок – 2 недели. В предложениях сразу указывайте тему и цену.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа с практикой (программа на delphi)

    Тема работы: Задача Джозефуса Тип учебного заведения: университет Предмет: Структуры и алгоритмы обработки данных Объём работы в печатных страницах: 20-30 План работы: ----------------- содержание отчета и требования к работе указаны во вложенном файле ----------------- Дополнительны требования к работе: ----------------- программа должна быть выполнена на delphi минимум ...

    Delphi
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая Теория информационных процессов

    Направление работы: Программирование Предмет: Теория информационных процессов Срoк : 7 дней Вид работы: Курсовая Tип работы: Практическая Дополнительные требования: Задание на курсовую в методичке на первой странице

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа по бухгалтерскому учету

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу (проект) по бухгалтерскому учету. Работа выполняется на условном предприятии и включает в себя следующие разделы: 1. Учетная политика организации. 2. Журнал хозяйственных операций. 3. Пояснения (расчеты) к операциям, отраженным в ЖХО. 4. Анализ счетов. 5. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дипломная вoдушно-десантная подготовка

    Предмет: вoдушно-десантная подготовка Тема или краткое описание работы: "Пaрaшютная cистема cпециального нaзначения "Aрбалет-2" ." Количество страниц: 110 Срoк : 15 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: нужно следующие материалы : 1. ОСНОВНОЙ ПАРАШЮТ . - назначение ; - устройство ; - состав ; - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад