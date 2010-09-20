Курсовая - эксплуатационные материалы

Анализ внутренней и внешней среды предприятия на 3-5 страниц к завтрашнему вечеру.
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Необходмо написать курсовую. Материалы - почтой
Срок сдачи 26.09.
Объем 20 страниц.
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