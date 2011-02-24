Приватный для Екатерины Доронкиной

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка77 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовой по предмету Информационые технологии

Объём 30-40 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 1-ого месяца.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Требования по оформлению работы вышлю выбранному специалисту

Планируемый бюджет работы 600 рублей.

Срок сдачи работы до 24.09.2010 до 02 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$20
3 дня
Как и прежде: отличный специалист + интересный проект=успешная сдачи заказа!!! Все выполнено на отлично, без малейших замечаний, напоминаний, излишней переписки!!! Мои самые лучшие рекомендации!!!! Еще 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Замечательный заказчик, замечательные, интересные заказы. Мои лучшие рекомендации.
  • Похожие заказы

  • Реферат Электрификация. Срочно.

    Предмет - электрификация (Сельхозакадемия) Реферат-доклад - в форме ответов на следующие вопросы: 1) Апаратура управления и защиты. Аппараты неавтоматического управления электроустановками. 2) Устройства и принцип действия установок для качественного анализа сельхозпродуктов 3) Коэффициент мощности, косинус (и далее символ похожий ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовой проект Управление персоналом

    $20

    Курсовой проект Управление персоналом Объём работы 30 страниц. Методичка по оформлению работе в приложении. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Оригинальность работы 90% . Ссылки не реже чем на каждой второй странице. Требуется грамотный специалист, действительно знающий ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая Психология восприятия

    Предмет: Психология Восприятия Тема или краткое описание работы: иллюзии Количество страниц: 25-30 Срoк : 7 дней Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: Свежие источники. По возможности использовать зарубежную литературу, тк в отечественной мало нового.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом

    Тему диплома можно выбрать из списка в файле. Диплом с практической частью. Срок – 2 недели. В предложениях сразу указывайте тему и цену.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа с практикой (программа на delphi)

    Тема работы: Задача Джозефуса Тип учебного заведения: университет Предмет: Структуры и алгоритмы обработки данных Объём работы в печатных страницах: 20-30 План работы: ----------------- содержание отчета и требования к работе указаны во вложенном файле ----------------- Дополнительны требования к работе: ----------------- программа должна быть выполнена на delphi минимум ...

    Delphi
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая Теория информационных процессов

    Направление работы: Программирование Предмет: Теория информационных процессов Срoк : 7 дней Вид работы: Курсовая Tип работы: Практическая Дополнительные требования: Задание на курсовую в методичке на первой странице

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная вoдушно-десантная подготовка

    Предмет: вoдушно-десантная подготовка Тема или краткое описание работы: "Пaрaшютная cистема cпециального нaзначения "Aрбалет-2" ." Количество страниц: 110 Срoк : 15 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: нужно следующие материалы : 1. ОСНОВНОЙ ПАРАШЮТ . - назначение ; - устройство ; - состав ; - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад