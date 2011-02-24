Приватный для Екатерины Доронкиной

Как и прежде: отличный специалист + интересный проект=успешная сдачи заказа!!! Все выполнено на отлично, без малейших замечаний, напоминаний, излишней переписки!!! Мои самые лучшие рекомендации!!!! Еще 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн