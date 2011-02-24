Приватный для Екатерины Доронкиной

Предмет - электрификация (Сельхозакадемия) Реферат-доклад - в форме ответов на следующие вопросы: 1) Апаратура управления и защиты. Аппараты неавтоматического управления электроустановками. 2) Устройства и принцип действия установок для качественного анализа сельхозпродуктов 3) Коэффициент мощности, косинус (и далее символ похожий ...
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Курсовой по предмету Информационые технологии
Объём 30-40 страниц.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 1-ого месяца.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Требования по оформлению работы вышлю выбранному специалисту
Планируемый бюджет работы 600 рублей.
Срок сдачи работы до 24.09.2010 до 02 часов ночи МСК.
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