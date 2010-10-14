Диплом по маркетингу

Номер курса: 4 тип работы: Курсовая работа предмет: технология предприятия общественного питания. тема: любая на выбор в прекрепленном файле работа содержит: теория и практика требования: все требования в методичке, следовать методическим указаниям. кол-во страниу: согласно методическим указаниям кол-во источников: ...
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Дипломный проект на тему "Разработка программы мер по совершенствованию сбытовой деятельности предприятия (на примере ОАО"ЦентрТелеком" , первая глава есть, нужно 2 и 3
Срок до 14 октября
методичку, план и данные по предприятию вышлю на эл.почту исполнителю.
планируемый бюджет 3000
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