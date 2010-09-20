Технология предприятия общественного питания

Курсовой проект Управление персоналом Объём работы 30 страниц. Методичка по оформлению работе в приложении. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Оригинальность работы 90% . Ссылки не реже чем на каждой второй странице. Требуется грамотный специалист, действительно знающий ...