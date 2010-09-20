Технология предприятия общественного питания

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки171 просмотр
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Номер курса: 4

тип работы: Курсовая работа

предмет: технология предприятия общественного питания.

тема: любая на выбор в прекрепленном файле

работа содержит: теория и практика

требования: все требования в методичке, следовать методическим указаниям.

кол-во страниу: согласно методическим указаниям

кол-во источников: согласно методическим указаниям

сноски: согласно методическим указаниям

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
semenchenko
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$22
3 дня
НЕ рекомендую работать с этим исполнителем! Сначала трбовательно общается, выпрашивая предоплату, а потом не присылат работу вовсе, сославшись на разные обстоятельства!
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