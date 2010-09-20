Две курсовые

Дипломный проект на тему "Разработка программы мер по совершенствованию сбытовой деятельности предприятия (на примере ОАО"ЦентрТелеком" , первая глава есть, нужно 2 и 3 Срок до 14 октября методичку, план и данные по предприятию вышлю на эл.почту исполнителю. планируемый ...