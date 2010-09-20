Диплом по программированию

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Работа на тему: "АРМ главного врача городской больницы"

Требования к работе:

Предмет работы: Программирование

Тип работы: Диплом

Объем: программа Delphi/Ora

Шрифт: 14

Интервал: 1,5

Количество используемых источников: it doesn't meter

Дополнительно: программа на Delphi 2010 с Oracle 12x для работы главного врача и сотрудников городской больницы. В программу должны быть заложены функции: регистрация поступления и выписки пациента, регистрация проведенного анализа, регистрация и контроль выдачи лекарств и проведения операций и другой набор функций, чем постоянно пользуются врачи и другие сотрудники больницы

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)