Диплом по программированию

№2 в методичке - Товарные запасы коммерческого предприятия:анализ состояния и эффективности использования на примере ООО "Орион-Инвестр" Требования к работе: Согласно методических указаний. По тексту делать ссылки на литературу в квадратных скобках. Обязательные таблицы: 1,2,5,10,14,15,16 Оформление: кол-во страниц:40-50 кол-во источников:25-30 шрифт: 14pt интервал: 1,5 заказ ...
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Работа на тему: "АРМ главного врача городской больницы"
Требования к работе:
Предмет работы: Программирование
Тип работы: Диплом
Объем: программа Delphi/Ora
Шрифт: 14
Интервал: 1,5
Количество используемых источников: it doesn't meter
Дополнительно: программа на Delphi 2010 с Oracle 12x для работы главного врача и сотрудников городской больницы. В программу должны быть заложены функции: регистрация поступления и выписки пациента, регистрация проведенного анализа, регистрация и контроль выдачи лекарств и проведения операций и другой набор функций, чем постоянно пользуются врачи и другие сотрудники больницы
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