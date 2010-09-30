Крсовой проект по Техническому обслуживанию авто

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки167 просмотров
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Необходимо выполнить курсовой проект по Тех обслуживанию авто.

Часть работы(1 главу и часть 2й из 2х глав пояснительной записки) заказщиком уче выполнена (находится она по ссылке указанной ниже). Необходимо завершить рассчеты по проекту в соответствии с содержанием. Роект содержит 2 раздела: Пояснительная записка и графическая часть.

Срок до 28 числа.

Оцените работу.

Методичка – ifolder.ru/19390360 (18.63 Мб)

Выпоненная часть – ifolder.ru/19390730 (10 мб)

13 лет назад
3A4ET
Зачёт 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
byrish
Борис 
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
7 дней
Борис зарекомендовал себя с хорошей стороны. Работа была выполнена качественно и в срок, с учетом всех наших пожеланий. С уважением, ООО "Зачет"
Приятно работать. Точная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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