2 cтатьи по бюджетированию

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок305 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать статьи по теме

1. "Сущность и задачи финансового планирования на предприятии в системе

управления модернизацией". Основной упор сделать на бюджетирование.

Объем 24 листа (А4 шр 14, 1,5 интервал). Должно быть использовано 8 источников. Сноски подстрочные.

Срок вечер 24 сентября

2. Исследование современных информационных технологий в сфере бюджетирования"

Объем 16 листов (А4 шр 14, 1,5 интервал). Должно быть использовано 8 источников. Сноски подстрочные

Срок вечер 28 сентября

13 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
activelancer
Ирина 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$20
6 дней
Ирина написала для меня очень качественную научную статью. Стиль изложения материала - выше всяких похвал. Обычно когда авторы пишут, что имею степень кандидата наук, это не подтверждается качеством их работ. Но Ирина действительно ПРОФИ!!!! Я - Ваш клиент!
От сотрудничества с Еленой остались только положительные впечатления! Четкое задание, постоянная связь (в случае вопросов), быстрая оплата! Надеюсь на продолжение совместной работы! Спасибо, Елена!!!
Scorpioletta
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Работать с Натальей очень приятно. Всегда на связи. Сделано все четко по заданию и в согласованный срок. Рекомендую всем! Надеюсь, что это не последний наш проект вместе!
C Еленой очень приятно сотрудничать. Задание предельно ясное, постоянно на связи, безмерно корректна. Общение — сплошной позитив. Оплата по факту без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Исполнителям рекомендую! Елена, удачи и сокрушительно-купюрных прибылей!
  • Похожие заказы

  • Диплом

    Тема: "управление в сфере использования и охраны земель и других природных ресурсов" 70 стр. Раскрыть сущность! Строго антиплагиат. Ост. выбранному фрилансеру.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по материаловедению

    Необходимо выполнить курсовую работу по материаловедению, а именно рассчитать построение диаграммы. Требования кого заинтересует работа вышлю, так как сюда файл не помещается!!!! Срок выполнения 24.09.2010 до 17.00

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая по инновационному менеджменту

    Содержание: введение 1. исходные данные 2. миссия организации, анализ слабых и сильных сторон 3. анализ конкурентных преимуществ 4. научная и практическая значимость 5. организация и планирование НИОКР 6. расчет затрат на проведение НИОКР 7. расчет экономического эффекта заключение срок 26.09

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Две курсовые

    1. Политические конфликты в современной России 2. Политический конфликт законодательной и исполнительной власти в Алтайском крае(2004-2005 года) срок 24-26 сентября

    Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом по маркетингу

    Дипломный проект на тему "Разработка программы мер по совершенствованию сбытовой деятельности предприятия (на примере ОАО"ЦентрТелеком" , первая глава есть, нужно 2 и 3 Срок до 14 октября методичку, план и данные по предприятию вышлю на эл.почту исполнителю. планируемый ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Технология предприятия общественного питания

    Номер курса: 4 тип работы: Курсовая работа предмет: технология предприятия общественного питания. тема: любая на выбор в прекрепленном файле работа содержит: теория и практика требования: все требования в методичке, следовать методическим указаниям. кол-во страниу: согласно методическим указаниям кол-во источников: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая Бухгалтерский управленческий учёт

    Тема курсовой-Планирование трудовых затрат и общепроизводственых рассходов. Требования: шрифт 14,интревал межстрочный -полуторный, 1см.- красная строка. курсовая должна содержать: титульный ист содержание введение (2-3 страницы,актуальность, цель, задачи) теоретическая часть -15-18 листов от 2-4 вопросов. Заключение Список использованной литературы- 20-30 источников не старше 9 лет( ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный для Екатерины Доронкиной

    $20

    Курсовой по предмету Информационые технологии Объём 30-40 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом. Возможные доработки и корректировки ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад