2 cтатьи по бюджетированию

Ирина написала для меня очень качественную научную статью. Стиль изложения материала - выше всяких похвал. Обычно когда авторы пишут, что имею степень кандидата наук, это не подтверждается качеством их работ. Но Ирина действительно ПРОФИ!!!! Я - Ваш клиент!