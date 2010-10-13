Курсовая по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

№2 в методичке - Товарные запасы коммерческого предприятия:анализ состояния и эффективности использования на примере ООО "Орион-Инвестр"

Требования к работе:

Согласно методических указаний.

По тексту делать ссылки на литературу в квадратных скобках.

Обязательные таблицы: 1,2,5,10,14,15,16

Оформление:

кол-во страниц:40-50

кол-во источников:25-30

шрифт: 14pt

интервал: 1,5

заказ предоставить в: электронном виде;

сноски: в скобках;

срок 13.10.2010

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)