Курсовая по экономике

Вся информация в приложении, срок 25.09 до 10.00 по мск.
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№2 в методичке - Товарные запасы коммерческого предприятия:анализ состояния и эффективности использования на примере ООО "Орион-Инвестр"
Требования к работе:
Согласно методических указаний.
По тексту делать ссылки на литературу в квадратных скобках.
Обязательные таблицы: 1,2,5,10,14,15,16
Оформление:
кол-во страниц:40-50
кол-во источников:25-30
шрифт: 14pt
интервал: 1,5
заказ предоставить в: электронном виде;
сноски: в скобках;
срок 13.10.2010
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