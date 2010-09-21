Бизнес план

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая работа - бизнес план, мебельного магазина

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
  • Похожие заказы

  • Курсовые проекты по ТММ

    Ребуется выполнить 2 курсовых проекта по Теории машин и механизмов. Работы однотипные (2 варианта). 1). тема 4 вар 0 вариант токтограммы 40 2). тема 4 вар 2 вариант токтограммы 42 Тема 4: Механизм долбежного станка. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовой проект по теме Теория машин и механизмов

    $50

    Курсовой проект по теме Теория машин и механизмов Методичку вышлю специалисту на почту для точной оценки(большой объем) Оплата работы после успешной сдачи заказа клиентом !!!! Возможные доработки и корректировки по заказу ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дипломная Маркетинг

    Предмет: Маркетинг Тема или краткое описание работы: Рaзрaбоотка тoвaрной пoлитики прeдприятия Количество страниц: 80-90 Срoк: 10 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: Писать нужно на основе курсовой и требований которые указаны.(см. прикрепленный файл)

    Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом по программированию

    Работа на тему: "АРМ главного врача городской больницы" Требования к работе: Предмет работы: Программирование Тип работы: Диплом Объем: программа Delphi/Ora Шрифт: 14 Интервал: 1,5 Количество используемых источников: it doesn't meter Дополнительно: программа на Delphi 2010 с Oracle 12x для работы главного врача ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая по экономике

    №2 в методичке - Товарные запасы коммерческого предприятия:анализ состояния и эффективности использования на примере ООО "Орион-Инвестр" Требования к работе: Согласно методических указаний. По тексту делать ссылки на литературу в квадратных скобках. Обязательные таблицы: 1,2,5,10,14,15,16 Оформление: кол-во страниц:40-50 кол-во источников:25-30 шрифт: 14pt интервал: 1,5 заказ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Крсовой проект по Техническому обслуживанию авто

    Необходимо выполнить курсовой проект по Тех обслуживанию авто. Часть работы(1 главу и часть 2й из 2х глав пояснительной записки) заказщиком уче выполнена (находится она по ссылке указанной ниже). Необходимо завершить рассчеты по проекту в соответствии ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 2 cтатьи по бюджетированию

    Написать статьи по теме 1. "Сущность и задачи финансового планирования на предприятии в системе управления модернизацией". Основной упор сделать на бюджетирование. Объем 24 листа (А4 шр 14, 1,5 интервал). Должно быть использовано 8 источников. Сноски подстрочные. Срок вечер ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом

    Тема: "управление в сфере использования и охраны земель и других природных ресурсов" 70 стр. Раскрыть сущность! Строго антиплагиат. Ост. выбранному фрилансеру.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад