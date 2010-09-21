Курсовые (2) Электромагнитные переходные процессы

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Предмет: Электромагнитные переходные процессы

Вид работы: Курсовые

Объем: по 2м вариантам

Варианты: 1 и 3 (раздел 6 методички)

Дополнительно: Само задание на последней странице методички.

Методичка ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/F0FDGV

1. Индивидуальное расчетное задание

1) рассчитать параметры схемы замещения турбогенератора, нормальный режим, построить векторную диаграмму, рассчитать начальный ток генератора при трех-фазном коротком замыкании на его выводах;

2) рассчитать начальный периодический и ударный ток в ветви трехфазного корот-кого замыкания в заданной точке расчетной схемы.

Срок сдачи: укажите реальный

Стоимость: ждем от вас

13 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад