Диплом+отчёт по практике

Ребуется выполнить 2 курсовых проекта по Теории машин и механизмов. Работы однотипные (2 варианта). 1). тема 4 вар 0 вариант токтограммы 40 2). тема 4 вар 2 вариант токтограммы 42 Тема 4: Механизм долбежного станка. ...
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Тема диплома-Государство и право в Средневековой Индии и Китае
срок 2 недели
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