Доработка куррсовой

Курсовой по программированию из 5 тем выбрать любую. Список тем 1. Создание программы циклической структуры. Работа с массивами 2. Создание списков в языке Паскаль 3. Создание графических приложений 4. Функции в языке. Создание меню 5. Динамические структуры данных. Организация данных в списковые ...