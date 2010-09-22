Отчет по практике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки188 просмотров
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Вид работы: Отчет по практике

Предмет: Психология управления

Тема: любая

Требования к работе:

Согласно МУ. Нужна печать.Заполнить дневник с 1 снтября по 12 октября.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
lisi4ka79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$16
2 дня