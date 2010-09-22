Диплом (Оценка персонала в банке)

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Предмет: Банковское дело

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Организация процесса деловой оценки персонала (на примере банка)

Объём работы: 70-90 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 22 октября 2010 г

план работы: в приложении

13 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
lisi4ka79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$200
20 дней