Диплом (Собственный капитал)

Дисциплина "Теплотехника", срок 03-04.10. 15-20 стр. Прошу указать цену и сроки в тендере.
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Предмет: Финансы
Вид работы: Дипломная работа
Тема: Собственный капитал организации, анализ его состояния и использования на примере коммерческой фирмы
Объём работы: 70-90 страниц
Антиплагиат: от 80%
Срок: 1 месяц
план работы: нужен от Вас.
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