Диплом (Собственный капитал)

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Предмет: Финансы

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Собственный капитал организации, анализ его состояния и использования на примере коммерческой фирмы

Объём работы: 70-90 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 1 месяц

план работы: нужен от Вас.

13 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад