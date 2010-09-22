Курсовая ДВС Основы расчета тепловых двигателей

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курс:3

Предмет: Основы расчета тепловых двигателей и проектирование его систем

Вид работы: Курсовая

Тема: Расчет рабочего процесса поршневого ДВС и проектирование его систем

Требования: по МУ

МУ здесь: http://files.mail.ru/0P4YRY

Срок сдачи: 4 октября

Стоимость: ждем от вас

13 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад