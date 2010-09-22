Дисциплина "Теплотехника", срок 03-04.10. 15-20 стр. Прошу указать цену и сроки в тендере.
Курсовая ДВС Основы расчета тепловых двигателей
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Курс:3
Предмет: Основы расчета тепловых двигателей и проектирование его систем
Вид работы: Курсовая
Тема: Расчет рабочего процесса поршневого ДВС и проектирование его систем
Требования: по МУ
МУ здесь: http://files.mail.ru/0P4YRY
Срок сдачи: 4 октября
Стоимость: ждем от вас
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