Курсовая "Проект гидроманипулятора трактора"

$40
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Тема курсовой работы: Проект гидроманипулятора трактора ТБ-1 с телескопической рукоятью. Ход рукояти 1,5 м. Средний объем хлыста 0,25м3. Удлинитель двойной.

Есть образец. В образце расчет с одинарной рукоятью, а нужно сделать с двойным удлинителем. Образец пришлю.

13 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад