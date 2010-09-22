Курсовая "Проект гидроманипулятора трактора"

Вид работы: Отчет по практике Предмет: Финансовый менеджмент Тема: Отчет по практике ООО ТД "БФК-Енисей" Требования к работе: Согласно МУ МУ будет направлено специалисту на электронную почту Выполнить к 27.09.2010 (утро) исправить года в балансе на 07,08,09 и соответственно ...