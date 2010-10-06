Курсовая работа

$30
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Дисциплина"Технологическое оборудование отрасли"

Тема :Печь хлебопекарня

Чертежи не нужны,объем 35-40 листов

сроки 1-2недели

13 лет назад
ctm66
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
byrish
Борис 
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
10 дней
Хорошая работа!Мастер своего дела!
После выполнения работы отказался оплатить ее. Если рискнете работать, только по 100% предоплате, но лучше не рисковать.