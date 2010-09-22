Курсовая работа

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка223 просмотра
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По дисциплине"Организация и планирование на предриятии садово-паркового хозяйства"

Срок 1-2 недели

13 лет назад
ctm66
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
firianfir
Марина 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов(-1)
13 лет назад
$20
7 дней
Очень подло поступила Елена.(Марина псевдоним) Дотянула до последнего и пропала рассказав историю про умирающую бабушку. Оставив незаконченными 3 курсовых.Подрыв репутации работодателя БОЛЬШАЯ ОШИБКА.ПРОЧИТАВ ОТЗЫВ задумайтесь!