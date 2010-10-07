Курсовая работа по литературоведению

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки173 просмотра
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Предмет: Литературоведение

Тема работы: Художественные средства создания образа Эркюля Пуаро в произведениях Агаты Кристи

Дополнительные требования: Все примеры ТОЛЬКО на английском языке

Нужно написать 15 страниц практической части. Введение, заключение, теорию - не нужно!

Обязательно сноски на цитируемые англ. источники с указанием страниц.

Срок - 3-4 дня.

13 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Alanita
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
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