Курсовая Планирование маркетинг.деятельности

Рекомендуемая структура курсовой работы: титульный лист, содержание, введение, основной текст (7 разделов в соответствии с частью 1 методических указаний), заключение, список литературы, приложения.

Структура плана маркетинговой деятельности:

I. Ситуационный анализ.

II. Исследования рынка.

III. Выбор маркетинговой стратегии.

IV. Проблемы и возможности продуктовой линии.

V. Снабженческо-сбытовая политика.

VI. Организация и управление маркетинговой деятельностью предприятия.

VII. Конкурентные преимущества предприятия с учетом степени риска.

Комментарии заказчика: Преподаватель к примеру говорил, необходимо написать, почему я собралась открыть своё дело? например: мы вчера с друзьями отдыхали и вдруг мне пришла идея открыть свой магазин мебели!,,,,,,,,,,и т.д.(то есть обычными словами). Написать ассортимент товара, конкуренцию на рынке, его стоимость....... .

Работа не менее 25 листов.

Все подробности в методичке, ее вышлю по почте (большой формат)

Срок - 28 сентября