PDF в Word

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен14 заявок284 просмотра
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Есть файл (40 страниц) с текстом в PDF, нужно вручную перебить в WORD.

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13 лет назад
ropex
Роман 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
nadyaash
Надежда 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$6
2 дня
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