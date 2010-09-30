Управление и экономика фармации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок217 просмотров
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Ответ по практике.

срок 28.09

материалы -почтой

13 лет назад
Witch132
Юлия 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
kjyljy
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней
Работы сделаны качественно, требовалось несколько различных вариантов однотипных работ - все сделано на высоком уровне, Ирина всегда на связи, работы сданы точно в срок. Очень приятно иметь дело с такими обязательными людьми!!!
Было снова очень приятно работать с Юлией) Как всегда все четко, грамотно и компетентно. Спасибо) С уважением, Ирина
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