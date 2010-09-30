Нужно составить отчет-расчетную работу: уравнение поведения в статистике и динамике. Задание тут http://www.sendspace.com/file/i10uye
Стандартизация лекарственных средств - отчет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать отчет по практике.
Стандартизация лекарственных средств
Необходимо будет выполнить несколько отчетов по практике (однотипные, только разное сырье).
Срок 27.09, но возможно продлится.
Все материалы - на почту.
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