Стандартизация лекарственных средств - отчет

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Необходимо написать отчет по практике.

Стандартизация лекарственных средств

Необходимо будет выполнить несколько отчетов по практике (однотипные, только разное сырье).

Срок 27.09, но возможно продлится.

Все материалы - на почту.

13 лет назад
Witch132
Юлия 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
kjyljy
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней
В очередной раз - большое спасибо Ирине за работы. Помимо того, что взяла на выполнение то, что мало кто хотел брать, еще сделала скидку. Буду обращаться еще и еще. Рекомендую как отвественного автора.
Впечатления от сотрудничества, как всегда, самые положительные. Легкое общение, четко поставленная задача и своевременная оплата. Большое спасибо, Юлия, с нетерпением жду новых заказов) С уважением, Ирина
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