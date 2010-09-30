Разработка управленческих решений - 2 шт.

Работа на отлично! Заданиебыло: выполнить 2 работы, результат - 97 и 100% оригинальности по антиплагиату! Все выполнено согласно требованиям и методичке! Просто супер! Попросила кое-что добавить - Евгения добавила без вопросов, оперативно. Работы выполнены в срок, присланы без напоминаний. Евгения - отличный исполнитель! Евгения, обязательно продолжаем сотрудничество! Рекомендую всем