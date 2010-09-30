Разработка управленческих решений - 2 шт.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки160 просмотров
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Срок 26 сентября

Нужно выполнить 2 работы

Требования в методичке

13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
3 дня
Работа на отлично! Заданиебыло: выполнить 2 работы, результат - 97 и 100% оригинальности по антиплагиату! Все выполнено согласно требованиям и методичке! Просто супер! Попросила кое-что добавить - Евгения добавила без вопросов, оперативно. Работы выполнены в срок, присланы без напоминаний. Евгения - отличный исполнитель! Евгения, обязательно продолжаем сотрудничество! Рекомендую всем
Мои самые лучшие рекомендации в адрес Елизаветы! Чувствуется профессиональный подход к делу, высокий уровень ответственности за судьбу Заказа. С Елизаветой легко и комфортно работать, получая четкое, интересное задание и моментальную оплату выполненной работы. Спасибо!